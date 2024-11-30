Метиламин (CH₃NH₂) – это бесцветный газ с аммиачным запахом, который широко применяется в органическом синтезе и промышленной химии. В коммерческих целях метиламин чаще всего поставляется в виде водного раствора 38%, обеспечивающего удобство в хранении, транспортировке и применении. В интернет-магазине вы можете купить метиламин 38% с гарантией качества, сертификацией и быстрой доставкой по всей России.

Физико-химические свойства метиламина 38%

Метиламин относится к классу алифатических аминов и проявляет высокую химическую активность. Он легко вступает в реакции алкилирования, аминирования, ацетилирования и конденсации, что делает его востребованным реагентом во многих отраслях.

Традиционные названия монометиламин

аминометан

MMA Хим. формула CH5N Физические свойства Состояние бесцветный газ (раствор в воде -жидкость) Молярная масса 31,1 г/моль Динамическая вязкость 0,23 Па·с Термические свойства Т. плав. -94 ℃ Т. кип. -6 ℃ (40 ℃ для 38 % раствора) Т. всп. 8 ℃ Химические свойства Растворимость в воде 108 г/100 мл Структура Дипольный момент 1,31 Д Классификация Номер CAS 74-89-5 PubChem 6329 ChemSpider 6089 Номер EINECS 200-820-0 RTECS PF6300000 ChEBI 16830 DrugBank DB01828 Номер ООН 1061 SMILES

Применение

Метиламин 38% активно используется в органическом синтезе, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и производстве полимеров.

Фармацевтический синтез – применяется при производстве антибиотиков, антидепрессантов и других активных фармацевтических субстанций.

Сельское хозяйство – используется в синтезе пестицидов и гербицидов.

Органическая химия – участвует в получении красителей, катализаторов, пластификаторов и синтетических смол.

Производство растворителей – применяется в химической промышленности как промежуточное соединение.

Топливная промышленность – используется при синтезе присадок к топливам.

Является ключевым реагентом в различных отраслях промышленности благодаря своей высокой реакционной способности и универсальности. Его применение охватывает широкий спектр задач — от создания лекарственных средств до разработки современных агрохимикатов и материалов. Надежное качество и стабильные характеристики метиламина 38% делают его незаменимым компонентом для эффективного производства и научных разработок.

