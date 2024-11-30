Этилбромид
Этилбромид 4500,00 
Метиламин

Артикул: 9b0a8324ac4c

800,00 

Российский поставщик и производитель химических реактивов и оборудования.

Поставки по всей России. Работаем с оптовыми и розничными заказами.  Предоставляем паспорт качества на каждую партию. Фасовка и условия поставки подбираются с учётом требований заказчика, возможны как разовые отгрузки, так и регулярные поставки по долгосрочным договорам.

Нужен расчёт оптовой партии или презентация ассортимента? Оставьте заявку — подготовим КП, сроки и логистику.

Описание

Метиламин (CH₃NH₂) – это бесцветный газ с аммиачным запахом, который широко применяется в органическом синтезе и промышленной химии. В коммерческих целях метиламин чаще всего поставляется в виде водного раствора 38%, обеспечивающего удобство в хранении, транспортировке и применении. В интернет-магазине вы можете купить метиламин 38% с гарантией качества, сертификацией и быстрой доставкой по всей России.

Физико-химические свойства метиламина 38%

Метиламин относится к классу алифатических аминов и проявляет высокую химическую активность. Он легко вступает в реакции алкилирования, аминирования, ацетилирования и конденсации, что делает его востребованным реагентом во многих отраслях.

  • Формула: CH₃NH₂
  • Концентрация: 38% водный раствор
  • Молярная масса: 31,06 г/моль
  • Плотность (38% раствор): 0,88 г/см³
  • Температура кипения: -6,3 °C (газообразный), водные растворы имеют более высокую температуру кипения
  • Растворимость: хорошо растворяется в воде, этаноле и органических растворителях
  • Класс опасности: III (токсичное вещество, требует соблюдения норм безопасности)
Традиционные названия монометиламин
аминометан
MMA
Хим. формула CH5N
Физические свойства
Состояние бесцветный газ (раствор в воде -жидкость)
Молярная масса 31,1 г/моль
Динамическая вязкость 0,23 Па·с
Термические свойства
Т. плав. -94 ℃
Т. кип. -6 ℃ (40 ℃ для 38 % раствора)
Т. всп. 8 ℃
Химические свойства
Растворимость в воде 108 г/100 мл
Структура
Дипольный момент 1,31 Д
Классификация
Номер CAS 74-89-5
PubChem 6329
ChemSpider 6089
Номер EINECS 200-820-0
RTECS PF6300000
ChEBI 16830
DrugBank DB01828
Номер ООН 1061
SMILES

Применение

Метиламин 38% активно используется в органическом синтезе, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и производстве полимеров.

  • Фармацевтический синтез – применяется при производстве антибиотиков, антидепрессантов и других активных фармацевтических субстанций.
  • Сельское хозяйство – используется в синтезе пестицидов и гербицидов.
  • Органическая химия – участвует в получении красителей, катализаторов, пластификаторов и синтетических смол.
  • Производство растворителей – применяется в химической промышленности как промежуточное соединение.
  • Топливная промышленность – используется при синтезе присадок к топливам.

Является ключевым реагентом в различных отраслях промышленности благодаря своей высокой реакционной способности и универсальности. Его применение охватывает широкий спектр задач — от создания лекарственных средств до разработки современных агрохимикатов и материалов. Надежное качество и стабильные характеристики метиламина 38% делают его незаменимым компонентом для эффективного производства и научных разработок.

Метиламин в бочках: цена и фасовка

Для промышленных и крупных лабораторных потребителей метиламин чаще всего интересует именно метиламин в бочках оптом. Такой формат удобен для постоянного расхода и загрузки в производственные линии.

Чтобы закрыть популярные запросы:

  • Сколько стоит бочка метиламина зависит от объёма тары, текущей партии и условий поставки (разовый заказ или регулярные отгрузки).

  • Актуальная цена за бочку метиламина отображается в коммерческом предложении или уточняется у менеджера по запросу.

При оформлении заявки укажите:

  • требуемый объём (тип бочки и количество);

  • регион доставки и желаемые сроки;

  • формат сотрудничества — разовая поставка или регулярные закупки.

Менеджеры Реактор ШОП подберут оптимальную фасовку, рассчитaют стоимость за бочку метиламина с учётом логистики и подготовят индивидуальное КП для вашей компании.

Где заказать метиламин?

Приобретение химического сырья требует гарантированного качества и надежности поставки. Reactor Shop предлагает метиламин оптом и в розницу с сертификацией и контролем чистоты каждой партии.

  • Прямые поставки от производителей – контроль качества на всех этапах.
  • Доступные цены и гибкие условия оптовых закупок.
  • Безопасная упаковка – доставка в герметичных контейнерах.
  • Оперативная логистика – быстрая доставка по всей России.

Для покупки оформите заказ на метиламин 38% на сайте – выберите необходимый объем и оставьте заявку. Все реквизиты будут предоставлены после подтверждения заказа. Мы обеспечим транспортировку с соблюдением всех норм хранения. Доставка в любой регион России. Наши представительства находятся в Москве, Липецке и Рязани.

Условия доставки

  • Доставляем быстро по таким городам: Москва, Рязань, Липецк, Воронеж, Тула, Брянск, Тамбов, Владимир, Пенза, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, Симферополь, Кострома, Чебоксары, Нижний Новгород, Ульяновск, Саратов, Тверь, Волгоград, Астрахань.
  • Работаем по всей России (доставку в свой город - уточняйте!). Отправляем собственным автотранспортом или через транспортные компании. 
  • Минимальный заказ – от 8 000 руб. 
 
Мы найдем удобный способ доставки до производства, офиса, квартиры, гаража или другого любого места, где вам будет удобно забрать товар.
Запрос документов

На всю поставляемую продукцию оформляются паспорта качества и сопровождающая техническая документация.

Для получения копий паспортов качества, сертификатов и других документов направьте запрос на нашу почту: info@reactor-shop.ru. В письме, пожалуйста, укажите наименование продукта, необходимый объём и интересующий пакет документов.

Документация

Для каждого реагента предоставляем паспорт безопасности

Доставка по РФ

Отгрузка 24–72 часа. ТК/курьер/самовывоз. Соблюдаем ADR/ГОСТ.

Свой склад

Актуальные остатки, быстрая комплектация, аккуратная маркировка.

Соответствие стандартам

ISO, ГОСТ, ТР ТС; при необходимости REACH/RoHS.

