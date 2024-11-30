Метиламин (CH₃NH₂) – это бесцветный газ с аммиачным запахом, который широко применяется в органическом синтезе и промышленной химии. В коммерческих целях метиламин чаще всего поставляется в виде водного раствора 38%, обеспечивающего удобство в хранении, транспортировке и применении. В интернет-магазине вы можете купить метиламин 38% с гарантией качества, сертификацией и быстрой доставкой по всей России.
Физико-химические свойства метиламина 38%
Метиламин относится к классу алифатических аминов и проявляет высокую химическую активность. Он легко вступает в реакции алкилирования, аминирования, ацетилирования и конденсации, что делает его востребованным реагентом во многих отраслях.
- Формула: CH₃NH₂
- Концентрация: 38% водный раствор
- Молярная масса: 31,06 г/моль
- Плотность (38% раствор): 0,88 г/см³
- Температура кипения: -6,3 °C (газообразный), водные растворы имеют более высокую температуру кипения
- Растворимость: хорошо растворяется в воде, этаноле и органических растворителях
- Класс опасности: III (токсичное вещество, требует соблюдения норм безопасности)
|Традиционные названия
|монометиламин
аминометан
MMA
|Хим. формула
|CH5N
|Физические свойства
|Состояние
|бесцветный газ (раствор в воде -жидкость)
|Молярная масса
|31,1 г/моль
|Динамическая вязкость
|0,23 Па·с
|Термические свойства
|Т. плав.
|-94 ℃
|Т. кип.
|-6 ℃ (40 ℃ для 38 % раствора)
|Т. всп.
|8 ℃
|Химические свойства
|Растворимость в воде
|108 г/100 мл
|Структура
|Дипольный момент
|1,31 Д
|Классификация
|Номер CAS
|74-89-5
|PubChem
|6329
|ChemSpider
|6089
|Номер EINECS
|200-820-0
|RTECS
|PF6300000
|ChEBI
|16830
|DrugBank
|DB01828
|Номер ООН
|1061
|SMILES
Применение
Метиламин 38% активно используется в органическом синтезе, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и производстве полимеров.
- Фармацевтический синтез – применяется при производстве антибиотиков, антидепрессантов и других активных фармацевтических субстанций.
- Сельское хозяйство – используется в синтезе пестицидов и гербицидов.
- Органическая химия – участвует в получении красителей, катализаторов, пластификаторов и синтетических смол.
- Производство растворителей – применяется в химической промышленности как промежуточное соединение.
- Топливная промышленность – используется при синтезе присадок к топливам.
Является ключевым реагентом в различных отраслях промышленности благодаря своей высокой реакционной способности и универсальности. Его применение охватывает широкий спектр задач — от создания лекарственных средств до разработки современных агрохимикатов и материалов. Надежное качество и стабильные характеристики метиламина 38% делают его незаменимым компонентом для эффективного производства и научных разработок.
Метиламин в бочках: цена и фасовка
Для промышленных и крупных лабораторных потребителей метиламин чаще всего интересует именно метиламин в бочках оптом. Такой формат удобен для постоянного расхода и загрузки в производственные линии.
Чтобы закрыть популярные запросы:
-
Сколько стоит бочка метиламина зависит от объёма тары, текущей партии и условий поставки (разовый заказ или регулярные отгрузки).
-
Актуальная цена за бочку метиламина отображается в коммерческом предложении или уточняется у менеджера по запросу.
При оформлении заявки укажите:
-
требуемый объём (тип бочки и количество);
-
регион доставки и желаемые сроки;
-
формат сотрудничества — разовая поставка или регулярные закупки.
Менеджеры Реактор ШОП подберут оптимальную фасовку, рассчитaют стоимость за бочку метиламина с учётом логистики и подготовят индивидуальное КП для вашей компании.
Где заказать метиламин?
Приобретение химического сырья требует гарантированного качества и надежности поставки. Reactor Shop предлагает метиламин оптом и в розницу с сертификацией и контролем чистоты каждой партии.
- Прямые поставки от производителей – контроль качества на всех этапах.
- Доступные цены и гибкие условия оптовых закупок.
- Безопасная упаковка – доставка в герметичных контейнерах.
- Оперативная логистика – быстрая доставка по всей России.
Для покупки оформите заказ на метиламин 38% – выберите необходимый объем и оставьте заявку. Доставка в любой регион России.